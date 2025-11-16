Ричмонд
Вагон электрички загорелся в Орехово-Зуеве

В подмосковном Орехово-Зуеве загорелся вагон электрички. Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщил Telegram-канал «112».

Пострадавших в результате пожара нет. Из вагона эвакуировали 30 человек. На место происшествия вызвали две бригады спасателей.

Причины возгорания и подробности происшествия выясняются, говорится в публикации.

Днем ранее стало известно, что сотрудники транспортной полиции задержали группу из нескольких десятков подростков, которые устроили погром в электричке Монино — Москва и напали на помощника машиниста: несовершеннолетние распылили перцовый баллончик, а один из них выстрелил ему в лицо из пускового устройства.