Вагон электрички загорелся в Орехово-Зуеве

Днем ранее стало известно, что сотрудники транспортной полиции задержали группу из нескольких десятков подростков, которые устроили погром в электричке Монино — Москва и напали на помощника машиниста: несовершеннолетние распылили перцовый баллончик, а один из них выстрелил ему в лицо из пускового устройства.