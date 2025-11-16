Ричмонд
Раскрыты жуткие подробности о семье мальчика, чью голову нашли в Гольяновском пруду

Мать мальчика, голову которого нашли в Гольяновском пруду в Москве, состояла на учете у психиатра.

Мать мальчика, голову которого нашли в Гольяновском пруду в Москве, состояла на учете у психиатра. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, погибшему ребенку было шесть лет. Его мать, 31-летняя Елена, страдала от зависимости и регулярно избивала ребенка. У нее происходили галлюцинации и в целом она, по словам очевидцев, вела себя агрессивно.

Семья переехала в Подмосковье из Пензенской области. Подозреваемый в убийстве — сожитель Елены.

Напомним, голову в пруду нашли рабочие, которые занимались благоустройством. Тело нашли в квартире, где жил ребенок.

