Стала известна личность матери обезглавленного в Москве ребенка

Об исчезновении ребенка сообщила его бабушка. Предположительно, убил ребенка отчим, а мать попыталась скрыть преступление и отнесла голову сына к водоему. Однако изначально в СМИ появилась информация, что голову к пруду принес мужчина ростом около 180 сантиметров и со средним телосложением. Сам отчим в момент убийства, предварительно, также находился под воздействием наркотиков.