Стала известна личность матери обезглавленного в Москве ребенка

Матерью убитого мальчика, голову которого нашли в Гольяновском пруду, а тело — на балконе балашихинской квартиры, оказалась 31-летняя Елена. Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.
По его данным, женщина состоит на учете у психиатра и неоднократно проявляла нездоровую агрессию. Со слов соседей, Елена употребляла наркотики, регулярно избивала ребенка, а также страдала от слуховых и зрительных галлюцинаций.
Убитого ребенка, по информации Mash, звали Мирославом — вместе с матерью он переехал в Подмосковье из Пензенской области.
По данным Telegram-канала «112», сейчас женщину не могут даже допросить, она не в состоянии давать показания из-за действия наркотиков. Также канал выяснил, что в Пензенской области за женщиной закреплено множество долгов и микрозаймов. В Московском регионе Елена подрабатывала продавцом и курьером.
Об исчезновении ребенка сообщила его бабушка. Предположительно, убил ребенка отчим, а мать попыталась скрыть преступление и отнесла голову сына к водоему. Однако изначально в СМИ появилась информация, что голову к пруду принес мужчина ростом около 180 сантиметров и со средним телосложением. Сам отчим в момент убийства, предварительно, также находился под воздействием наркотиков.
Об обнаружении останков стало известно утром 16 ноября. Изначально прокуратура сообщила, что останки ребенка нашли в пакете в Гольяновском пруду. Позже в столичном управлении Следственного комитета РФ подтвердили, что найденные фрагменты тела принадлежат мальчику от семи до 10 лет.