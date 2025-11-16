Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы предположительные подозреваемые в убийстве ребенка, чье расчлененное тело нашли в пруду в Москве

ТАСС: Родителей подозревают в убийстве ребенка, чью голову нашли в пруду в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Названы предположительные подозреваемые в убийстве ребенка, чье расчлененное тело обнаружили в воскресенье, 16 ноября, в Москве. Родители задержаны по подозрению в убийстве ребенка, тело которого найдено в пруду Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

До этого в Прокуратуре Москвы сообщалось, что в районе, где были обнаружены останки тела несовершеннолетнего, не сообщалось о пропаже детей. Этот факт навел следователей на мысль, что виновником преступления мог быть кто-то из родственников.

Нужно отметить, что голову ребенка нашли в пруду, а тело в пакете совершено в другом районе — в Балашихе.