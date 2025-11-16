Мать и отчим вместе расправились над мальчиком, чью голову нашли в пруду

Мать и отчим, предварительно, вместе расправились над шестилетним малышом, чье тело нашли в Гольяновском пруду в Москве. Об этом пишет SHOT.
По данным издания, Елена и ее сожитель употребляли наркотики, а женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Соседи неоднократно слышали из их квартиры громкие ссоры и детские крики.
112 пишет, что у Елены было много долгов и микрозаймов общей суммой более 100 тысяч рублей. Она работала продавцом и курьером.
«Мать сейчас пытаются допросить, но она не в состоянии говорить из-за наркотического опьянения», — отмечается в сообщении. После убийства преступники отрезали ребенку голову, а тело спрятали на балконе своей квартиры в Балашихе.
По предварительной версии, именно мать пыталась скрыть следы преступления. Она отнесла голову ребенка в рюкзаке к Гольяновскому пруду, где ее позже обнаружили рабочие.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.