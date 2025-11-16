Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать и отчим вместе расправились над мальчиком, чью голову нашли в пруду

Мать и отчим, предварительно, вместе расправились над шестилетним малышом, чье тело нашли в Гольяновском пруду в Москве.

Мать и отчим, предварительно, вместе расправились над шестилетним малышом, чье тело нашли в Гольяновском пруду в Москве. Об этом пишет SHOT.

По данным издания, Елена и ее сожитель употребляли наркотики, а женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Соседи неоднократно слышали из их квартиры громкие ссоры и детские крики.

112 пишет, что у Елены было много долгов и микрозаймов общей суммой более 100 тысяч рублей. Она работала продавцом и курьером.

«Мать сейчас пытаются допросить, но она не в состоянии говорить из-за наркотического опьянения», — отмечается в сообщении. После убийства преступники отрезали ребенку голову, а тело спрятали на балконе своей квартиры в Балашихе.

По предварительной версии, именно мать пыталась скрыть следы преступления. Она отнесла голову ребенка в рюкзаке к Гольяновскому пруду, где ее позже обнаружили рабочие.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.