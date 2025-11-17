Ричмонд
Огонь охватил общественную баню в Шымкенте

16 ноября на улице Паттейева в Шымкенте вспыхнула кровля одноэтажной общественной бани, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

На момент прибытия пожарных посетители уже самостоятельно покинули помещение.

«Огнеборцы быстро оценили обстановку и приступили к тушению. Благодаря их профессионализму пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

Как уточняется, во время инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области в трехэтажном многоквартирном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. На место происшествия были направлены подразделения МЧС по повышенному рангу.