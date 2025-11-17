Огонь охватил общественную баню в Шымкенте

На момент прибытия пожарных посетители уже самостоятельно покинули помещение.
«Огнеборцы быстро оценили обстановку и приступили к тушению. Благодаря их профессионализму пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.
Как уточняется, во время инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области в трехэтажном многоквартирном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. На место происшествия были направлены подразделения МЧС по повышенному рангу.