Мать и отчима ребенка, чью голову нашли в Гольяновском пруду, задержали

Елена переехала из Пензенской области для учебы в МГГУ имени Шолохова, но бросила университет через два года. Цуцкова работала курьером и продавцом, но нигде надолго не задерживалась. Ее уволили из супермаркета за постоянное появление на работе в нетрезвом состоянии. После этого она ушла в очередной запой и вместе с сожителем убила сына.