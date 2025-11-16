Мать и отчима ребенка, чью голову нашли в Гольяновском пруду, задержали

Правоохранительные органы задержали мать и отчима шестилетнего мальчика, жестоко убитого в Балашихе. Об этом сообщает «База».
Преступники пытались запутать следствие, перевезя голову ребенка за восемь километров от места убийства. Они оставили ее у Гольяновского пруда в Москве. Остальные части тела злоумышленники оставили на балконе своей квартиры.
Мать ребенка — 31-летняя Елена — наркоманка и психически больная. У нее есть долги на сумму около 100 тысяч рублей.
Елена переехала из Пензенской области для учебы в МГГУ имени Шолохова, но бросила университет через два года. Цуцкова работала курьером и продавцом, но нигде надолго не задерживалась. Ее уволили из супермаркета за постоянное появление на работе в нетрезвом состоянии. После этого она ушла в очередной запой и вместе с сожителем убила сына.