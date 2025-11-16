Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родственники штурмовиков 92-й бригады ВСУ вышли на протесты

Акцию протеста в Харькове устроили родственники штурмовиков 92-й бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают в силовых структурах РФ.

Родственники украинских штурмовиков устроили акцию протеста.

Акцию протеста в Харькове устроили родственники штурмовиков 92-й бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают в силовых структурах РФ.

«Состоялась акция протеста в Харькове. На баннерах в основном присутствовали пропавшие военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады, которую командование ВСУ задействует на нескольких особо горячих направлениях», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Ранее уже сообщалось о проблемах с подготовкой личного состава украинских бригад и о протестных настроениях среди родственников военных. Так, родственники бойцов 82-й бригады планировали акцию в Киеве из-за отсутствия информации о своих близких.