Родственники украинских штурмовиков устроили акцию протеста.
Акцию протеста в Харькове устроили родственники штурмовиков 92-й бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают в силовых структурах РФ.
«Состоялась акция протеста в Харькове. На баннерах в основном присутствовали пропавшие военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады, которую командование ВСУ задействует на нескольких особо горячих направлениях», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Ранее уже сообщалось о проблемах с подготовкой личного состава украинских бригад и о протестных настроениях среди родственников военных. Так, родственники бойцов 82-й бригады планировали акцию в Киеве из-за отсутствия информации о своих близких.