Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе прогремел взрыв

В Одессе 16 ноября 2025 года раздался взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное». В области была объявлена воздушная тревога.

Из-за взрыва в Одессе объявили воздушную тревогу.

В Одессе 16 ноября 2025 года раздался взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное». В области была объявлена воздушная тревога.

«В Одессе прозвучал взрыв», — говорится в сообщении телеканала. Подробности случившегося не уточняются.

Ранее, 11 октября 2025 года, в результате серии взрывов в городе были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, произошли массовые отключения электроэнергии и перебои в работе интернета. 20 октября 2025 года в Одессе и области также была зафиксирована серия взрывов, в том числе в районе порта и одного из промышленных предприятий города Южный.