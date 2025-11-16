Глава МО Сирии принял в Дамаске замминистра обороны России

Военные делегации обсудили направления сотрудничества между Сирией и РФ.
Глава Минобороны в переходном правительстве Сирии Мурхаф Абу Касра встретился в Дамаске с российской делегацией во главе с замминистра обороны РФ генералом армии Юнус-Беком Евкуровым. Об этом сообщило сирийское ведомство.
«В ходе встречи обсуждались направления военного сотрудничества. В том числе укрепление механизмом координации на основе общих интересов и стремлений обеих стран», — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление минобороны Сирии.
Ранее сообщалось, что в Москву с официальным визитом прибыл временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсуждали реструктуризацию двухсторонних отношений между странами.