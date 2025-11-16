Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МО Сирии принял в Дамаске замминистра обороны России

Глава Минобороны в переходном правительстве Сирии Мурхаф Абу Касра встретился в Дамаске с российской делегацией во главе с замминистра обороны РФ генералом армии Юнус-Беком Евкуровым. Об этом сообщило сирийское ведомство.

Военные делегации обсудили направления сотрудничества между Сирией и РФ.

Глава Минобороны в переходном правительстве Сирии Мурхаф Абу Касра встретился в Дамаске с российской делегацией во главе с замминистра обороны РФ генералом армии Юнус-Беком Евкуровым. Об этом сообщило сирийское ведомство.

«В ходе встречи обсуждались направления военного сотрудничества. В том числе укрепление механизмом координации на основе общих интересов и стремлений обеих стран», — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление минобороны Сирии.

Ранее сообщалось, что в Москву с официальным визитом прибыл временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсуждали реструктуризацию двухсторонних отношений между странами.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше