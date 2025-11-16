Тело ребенка без головы нашли в Москве: новые подробности загадочного убийства

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что в убийстве ребенка подозреваются его родная мать и отчим. Telegram-каналы Mash и Shot сообщили, что отчим, предварительно, нанес ребенку несколько ударов, от чего тот скончался, а затем отрезал голову ножовкой. Мать, предположительно, пыталась замести следы и отнесла голову к пруду в рюкзаке. Тело ребенка было спрятано в другой сумке на балконе — от него тоже собирались избавиться. О пропаже мальчика сообщила в полицию его бабушка. Она заявила, что сожитель дочери увел внука из дома, чтобы навредить ему. И мать, по ее словам, не не причастна к убийству мальчика, так как часто оставляла его с подругой.