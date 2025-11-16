Мать малыша, чьи останки нашли в пруду в Москве, занималась «колдовством»

Задержанная по делу об убийстве сына в Балашихе Елена Цуцкова считала себя ведьмой и проводила «эксперименты с сознанием». Об этом сообщает издание «База».
По данным издания, женщина представлялась «магом» и «проводником между мирами». В своих социальных сетях она утверждала, что путешествует по разным реальностям и обладает сверхъестественными способностями.
«Кстати, в нашей реальности я считаю не один даже эксперимент с сознанием, а куча их на Земле», — писала Цуцкова. Она заявляла, что с 2022 года получала «знаки из другого измерения» в виде цифровых комбинаций.
Соседи подтверждают, что у задержанной давно наблюдались психические проблемы и она злоупотребляла запрещенными веществами. По версии следствия, после очередного запоя женщина вместе с сожителем убила шестилетнего ребенка и попыталась скрыть следы преступления. Голову ребенка утопили в Гольяновском пруду, а тело оставили на балконе квартиры.
