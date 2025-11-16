В Малайзии двухлетнего малыша из России госпитализировали после ожога медузы

Ранее на побережье американского штата Техас обнаружили десяток редких медуз-каннибалов вида Drymonema larsoni, известных как «розовые злодейки». Несмотря на устрашающий вид и двадцатиметровые щупальца, эти морские обитатели практически безопасны для человека. Их прикосновение может вызвать лишь лёгкое раздражение, хотя они действительно питаются другими медузами, включая представителей собственного вида. Вес таких особей может достигать двадцати двух килограммов, что делает их одними из крупнейших медуз в регионе.