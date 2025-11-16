В Балашихе нашли тело ребенка в квартире

На месте происшествия в одной из квартир города Балашихи работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Специалисты проводят осмотр помещения и изымают вещественные доказательства, которые могут быть важны для установления всех обстоятельств случившегося. После завершения осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз для определения причин гибели ребенка.