Следком показал видео из квартиры в Балашихе, где обезглавили ребенка

Основным подозреваемым в деле выступает отчим. Предположительно, убил ребенка он, а мать попыталась скрыть преступление и отнесла голову сына к пруду. Мать ребенка состоит на учете у психиатра и неоднократно проявляла нездоровую агрессию. Со слов соседей, Елена употребляла наркотики, регулярно избивала ребенка, а также страдала от слуховых и зрительных галлюцинаций. Причем сейчас женщину не могут даже допросить, поскольку она не в состоянии давать показания из-за действия наркотиков. Сам отчим в момент убийства, предварительно, также находился под воздействием наркотиков.