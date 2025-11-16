Следком показал видео из квартиры в Балашихе, где обезглавили ребенка

Пресс-служба Следственного комитета РФ предоставила видео из квартиры в Балашихе, где обезглавили ребенка, чью голову потом нашли в Гольяновском пруду. Сейчас на месте работают специалисты ведомства.
— Оперативное видео с места происшествия, где в одной из квартир города Балашихи было обнаружено тело ребенка. Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области изымают необходимые вещественные доказательства. По результатам осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Основным подозреваемым в деле выступает отчим. Предположительно, убил ребенка он, а мать попыталась скрыть преступление и отнесла голову сына к пруду. Мать ребенка состоит на учете у психиатра и неоднократно проявляла нездоровую агрессию. Со слов соседей, Елена употребляла наркотики, регулярно избивала ребенка, а также страдала от слуховых и зрительных галлюцинаций. Причем сейчас женщину не могут даже допросить, поскольку она не в состоянии давать показания из-за действия наркотиков. Сам отчим в момент убийства, предварительно, также находился под воздействием наркотиков.
О пропаже мальчика же сообщила его бабушка. Она рассказала, что отчим увел шестилетнего Мирослава из дома и больше она его не видела. Также женщина заявила, что мать мальчика — Елена — не могла убить ребенка, поскольку она якобы всегда заботилась о нем, а когда уходила, оставляла мальчика со своей подругой Юлией.
Утром 16 ноября рабочий нашел в Гольяновском пруду голову ребенка. Позже в столичном управлении Следственного комитета РФ подтвердили, что найденная часть тела принадлежит убитому мальчику.