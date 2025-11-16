СК показал видео из квартиры, где убили и обезглавили ребенка

Следователи показали видео из квартиры в Балашихе, где мать и отчим, предварительно, убили и расчленили ребенка. Кадры опубликованы в телеграм-канале СУ СК РФ по Московской области.
«Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области изымают необходимые вещественные доказательства. По результатам осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз», — говорится в сообщении канала.
Напомним, в квартире нашли обезглавленное тело. Голову мать и отчим выбросили в Гольяновский пруд, который находится в восьми километрах от их места жительства.
Ранее сообщалось, что мать погибшего шестилетнего мальчика употребляет наркотики и состоит на учете как психически больная. Она работала продавцом и курьером. Также она считает себя ведьмой и вела на эту тему блог.