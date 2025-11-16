Появилось видео из квартиры в Балашихе, где найдено обезглавленное тело ребенка

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка и расчленения его тела. Оперативники уже обозначили первых подозреваемых, ими являются родители мальчика. По показаниям бабушки убитого, сожитель ее дочери (матери жертвы — прим. ред.) несколько дней назад увел ребенка из дома, она больше не видела мальчика.