Появилось видео из квартиры в Балашихе, где найдено обезглавленное тело ребенка

Опубликовано видео из квартиры в Балашихе, где следственные органы проводят оперативные мероприятия. Об этом пишет Telegram-канал «Следком».
В Балашихе в квартире найдено тело ребенка. Следователи изымают улики и назначат экспертизы. На кадрах видно, как оперативные службы проводят следственные мероприятия. Один из оперативников находится в защитном костюме, вероятно, именно он имеет непосредственный доступ к останкам тела убитого.
«Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области изымают необходимые вещественные доказательства», — говорится в сообщении канала оперативных служб.
Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка и расчленения его тела. Оперативники уже обозначили первых подозреваемых, ими являются родители мальчика. По показаниям бабушки убитого, сожитель ее дочери (матери жертвы — прим. ред.) несколько дней назад увел ребенка из дома, она больше не видела мальчика.