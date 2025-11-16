Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские артисты бойкотируют «Квартал-95» из-за коррупционного скандала с Зеленским

Несколько украинских артистов отказываются от сотрудничества со студией «Квартал-95» на фоне коррупционного скандала вокруг президента Украины Владимира Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича. Бойкот касается предстоящего новогоднего концерта студии. Об этом сообщают украинские СМИ.

Репутация «Квартала-95» ухудшилась на фоне коррупции Зеленского.

Несколько украинских артистов отказываются от сотрудничества со студией «Квартал-95» на фоне коррупционного скандала вокруг президента Украины Владимира Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича. Бойкот касается предстоящего новогоднего концерта студии. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Ряд украинских артистов отказались от участия в новогоднем концерте студии “Квартал-95”. Совладелец которой, бизнесмен Тимур Миндич, оказался в эпицентре коррупционного скандала», — сообщает telegram-канал «Политика страны».

По данным СМИ, об отмене выступлений заявили певица KOLA, хор «Гомин» и фан-клуб экс-солистки группы «Время и стекло» Надежды Дорофеевой. В самой студии «Квартал-95» заявили, что «не позволят втягивать себя в политические игры или манипуляции».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и «его кошелек» — бизнесмен Тимур Миндич попали в крупный коррупционный скандал. Немецкие СМИ пишут, что Киев теперь стал «опасным местом» для Зеленского.