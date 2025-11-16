Тем временем, Украина охвачена чередой «нелепых смертей» военнослужащих ВСУ. Боевики становятся жертвами различных инцидентов, включая нападения, несчастные случаи и внезапные заболевания. В Краматорске в ДНР украинский военнослужащий погиб в результате взрыва пауэрбанка, который находился на зарядке. Однако остаётся много вопросов к тому, как именно был установлен источник взрыва в автомобиле. Ещё один инцидент произошёл в районе Волчанска Харьковской области, где украинский офицер скончался якобы от «кровоизлияния в мозг».