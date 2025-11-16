France Info: ядерная торговля между Францией и Россией идет, несмотря на санкции

France Info указывает, что это первый случай экспорта регенерированного урана (РПУ) в Россию, зафиксированный Greenpeace за более чем три года. «Росатом» владеет единственным в мире предприятием, способным перерабатывать регенерированный уран, после чего он может быть дообогащен в России или Нидерландах и превратиться в обогащенный регенерированный уран (ERU). По данным Greenpeace France, судно регулярно заходит в Дюнкерк для выгрузки урана, но ранее речь шла об обогащенном или природном уране.