Мать убитого в Москве ребенка уже привлекалась по статье за наркотики

Сообщается также, что 31-летняя женщина училась в МГГУ им. Шолохова, но не окончила вуз. Она подрабатывала курьером, увлекалась магией и эзотерикой. В момент задержания, по предварительным данным, женщина находилась под воздействием наркотиков. Ребенка, голову которого обнаружили в Москве, по предварительным данным, увел из дома ее сожитель.