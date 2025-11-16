Ричмонд
Силы ПВО за три часа сбили 31 БПЛА над шестью регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 до 23:00 в воскресенье, 16 ноября, ликвидировали 31 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над шестью регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 до 23:00 в воскресенье, 16 ноября, ликвидировали 31 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над шестью регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

В Курской области уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов, в Белгородской области сбили семь дронов, в Тульской области — шесть БПЛА, в Орловской области — также шесть, в Брянской области — один и еще один беспилотник сбили в Воронежской области.

Утром, 16 ноября в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь силы ПВО сбили 57 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России.

