Не менее 32 человек погибли при обрушении кустарной медной шахты в ДР Конго

Губернатор Масука назвала причиной обрушения, произошедшего в субботу, сильные дожди, которые ослабили грунт. В то же время, как сообщает радиостанция со ссылкой на несколько источников в гражданском обществе Луалабы, трагедии мог предшествовать конфликт между шахтерами и военными, охранявшими объект. По этой версии, солдаты открыли огонь, что привело к обрушению самодельного моста и последующему обвалу в самой шахте.