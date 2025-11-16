Ричмонд
Не менее 32 человек погибли при обрушении кустарной медной шахты в ДР Конго

В Демократической Республике Конго произошла масштабная трагедия, унесшая жизни десятков людей.

В Демократической Республике Конго произошла масштабная трагедия, унесшая жизни десятков людей. Согласно информации, распространенной радиостанцией RFI, в деревне Мулондо на юго-востоке страны обрушилась кустарная медная шахта.

Губернатор провинции Луалаба Фифи Масука подтвердила гибель по меньшей мере 32 человек, чьи тела были обнаружены и доставлены в морги. Однако, по данным ассоциации кустарных горняков Луалабы, число погибших может быть значительно выше — до 49 человек, при этом несколько десятков людей числятся пропавшими без вести.

Губернатор Масука назвала причиной обрушения, произошедшего в субботу, сильные дожди, которые ослабили грунт. В то же время, как сообщает радиостанция со ссылкой на несколько источников в гражданском обществе Луалабы, трагедии мог предшествовать конфликт между шахтерами и военными, охранявшими объект. По этой версии, солдаты открыли огонь, что привело к обрушению самодельного моста и последующему обвалу в самой шахте.

Ранее сообщалось, что на украинской урановой шахте произошла авария.

