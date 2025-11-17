Ветеранам СВО собираются дать преимущество при сокращениях на работе

В России разработан законопроект, который предоставит участникам специальной военной операции (СВО) преимущественное право при сокращении численности или штата сотрудников на предприятиях. Инициатива направлена на повышение трудовых гарантий для тех, кто был призван по мобилизации или заключил контракт с Минобороны. Об этом URA.RU рассказал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.