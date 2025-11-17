В Уссурийске таксист доверился пассажиру и стал жертвой мошенника

Потерпевший 44-летний водитель такси обратился за помощью к полицейским, после того как обнаружил, что с его карты списали деньги. Позже выяснилось, что во время поездки в Надеждинский район это сделал пассажир, который попросил телефон таксиста под предлогом переключить музыку. На телефоне водителя было подключено приложение «Мобильный банк», чем воспользовался злоумышленник. Пассажир перевел пять тысяч рублей со счета водителя.