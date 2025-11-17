Во Львовской области мужчина подорвал гранату во время разговора с полицией

Во Львовской области Украины 37-летний мужчина подорвал гранату во время разговора с сотрудниками ГИБДД, сообщает УНИАН.
По информации украинских журналистов, мужчину остановили за нарушение правил дорожного движения. Это произошло в населённом пункте Рудки.
«В ходе разговора с правоохранителями водитель Alfa Romeo достал гранату и подорвал её», — говорится в сообщении.
Нарушителем оказался житель одного из сёл Самборского района. Он госпитализирован.
Ранее сообщалось, что неизвестный взорвал гранату в торговом центре в Киеве.
Также стало известно, что в Киевской области в результате взрыва гранаты пострадали пятеро правоохранителей.