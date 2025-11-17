Подросток погиб, выехав на красный свет на жд переезд в Ростовской области

В Ростовской области 15-летний водитель погиб, выехав на красный сигнал светофора на железнодорожный переезд. Авария случилась на 351-м километре трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
По данным ведомства, несовершеннолетний водитель 2009 года рождения, управляя автомобилем «Хавал F7», проигнорировал запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде. Не справившись с управлением, он совершил наезд на автоматическое барьерное ограждение. В результате автомобиль съехал с дороги, опрокинулся и загорелся. Водитель погиб на месте происшествия.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Госавтоинспекция обратилась к родителям с призывом не оставлять ключи от автомобиля в свободном доступе и пресекать попытки несовершеннолетних управлять транспортом без прав. Прокуратура Ростовской области начала проверку, в том числе по исполнению родительских обязанностей, говорится в сообщении.
26 октября в Балакиревском переулке в центре Москвы 15-летний подросток, управляя автомобилем марки Lada Largus, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии пострадали два его несовершеннолетних пассажира — 12-летний мальчик и 15-летняя девочка.