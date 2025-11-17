Подросток погиб, выехав на красный свет на жд переезд в Ростовской области

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Госавтоинспекция обратилась к родителям с призывом не оставлять ключи от автомобиля в свободном доступе и пресекать попытки несовершеннолетних управлять транспортом без прав. Прокуратура Ростовской области начала проверку, в том числе по исполнению родительских обязанностей, говорится в сообщении.