Водитель подорвал гранату во время общения с полицией во Львовской области

Согласно информации, распространенной агентством УНИАН со ссылкой на данные полиции, сотрудники остановили в городе Рудки 37-летнего жителя Самборского района за нарушение правил дорожного движения.
В ходе общения с правоохранителями водитель автомобиля Alfa Romeo неожиданно достал гранату и привел ее в действие.
В результате взрыва сам мужчина получил ранения и был экстренно доставлен в медицинское учреждение.
