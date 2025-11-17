Ричмонд
Водитель подорвал гранату во время общения с полицией во Львовской области

Согласно информации, распространенной агентством УНИАН со ссылкой на данные полиции, сотрудники остановили в городе Рудки 37-летнего жителя Самборского района за нарушение правил дорожного движения.

В ходе общения с правоохранителями водитель автомобиля Alfa Romeo неожиданно достал гранату и привел ее в действие.

В результате взрыва сам мужчина получил ранения и был экстренно доставлен в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что не менее 32 человек погибли при обрушении кустарной медной шахты в ДР Конго.

