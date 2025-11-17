В нескольких районах Донецка и в Горловке пропало электроснабжение

В нескольких районах Донецка, включая центральный Ворошиловский, Куйбышевский, Калининский и Киевский, произошло масштабное отключение электричества. Город погрузился в темноту — освещение отсутствует как в помещениях, так и на улицах. Об этом пишет РИА «Новости».