Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше заподозрили диверсию на железной дороге на Украину

В Польше повреждена железнодорожная линия, ведущая на Украину. Инцидент произошел на линии Варшава — Люблин в районе Жычина. Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил, что повреждение путей могло быть актом саботажа, написал он в соцсети X.

Не исключено, что повреждение рельсов было саботажем.

В Польше повреждена железнодорожная линия, ведущая на Украину. Инцидент произошел на линии Варшава — Люблин в районе Жычина. Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил, что повреждение путей могло быть актом саботажа, написал он в соцсети X.

«Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел по поводу разрушения участка железнодорожных путей на линии Демблин — Варшава. Возможно, речь идет об акте саботажа. Пострадавших нет. Соответствующие службы проводят расследование», — написал премьер-министр.

Пассажирский поезд совершил аварийную остановку в воскресенье, 16 ноября. Машинисту удалось замедлить движение поезда после того, как он заметил повреждение рельсов возле станции в Жычине. Пассажиры были эвакуированы.

Местные жители сообщали о звуках взрывов, которые они слышали несколькими часами ранее. Экстренные службы сейчас работают на месте происшествия. Расследование инцидента продолжается.

Ранее в Германии задержали трех граждан Украины по подозрению в подготовке диверсий на территории государства. Согласно материалам следствия, обвиняемые намеревались осуществить поджоги и взрывы транспортных средств грузового назначения.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше