В Польше заподозрили диверсию на железной дороге на Украину

В Польше повреждена железнодорожная линия, ведущая на Украину. Инцидент произошел на линии Варшава — Люблин в районе Жычина. Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил, что повреждение путей могло быть актом саботажа, написал он в соцсети X.