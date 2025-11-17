Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело о нападении бродячей собаки на ребенка в ХМАО взято на контроль СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о нападении бездомной собаки на школьника в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале.

Собака набросилась на школьника, идущего из школы № 32 в Нижневартовске.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о нападении бездомной собаки на школьника в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале.

«Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу о нападении собаки на несовершеннолетнего в городе Нижневартовске», — пишут в СКР. Глава ведомства затребовал от руководителя следственного управления СКР по ХМАО Михаила Мокшина доклад о ходе и результатах расследования.

Поводом для реакции стало происшествие на Прибрежной улице Нижневартовска, где бродячая собака набросилась на школьника, возвращавшегося из школы № 32. Ребенка спас водитель, проезжавший мимо и отогнавший животное.

Специалист департамента ЖКХ Нижневартовска Родион Рудаков сообщил об отлове одного животного, остальные мигрировали. Администрация подтвердила продолжение работы и планирует повторный выезд.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту пропажи 17-летнего подростка из Урая. Его поисками занимаются волонтеры, возбуждено уголовное дело.