Bloomberg: санкции и удары ВСУ по России повысили цены на бензин в США

Санкции ЕС и США в отношении России, а также продолжающиеся атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) привели к росту цен на топливо в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Bloomberg.

С приходом Трампа цены на топливо в США только растут.

«Непрекращающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру России… привели к тому, что с мирового рынка исчезли миллионы баррелей топлива. Сейчас прекрасное время для того, чтобы заниматься переработкой нефти, но не самое лучшее время для того, чтобы заправляться на заправке», — пишет агентство.

Аналитики отмечают, что с момента прихода к власти Дональда Трампа, цены на топливо в США только растут. Так, баррель дизеля теперь стоит почти 160 $, он подорожал за год на 10 $. Цена на бензин осталась без изменений, несмотря на падение цен на нефть на 20%.

