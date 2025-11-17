Bloomberg: санкции и удары ВСУ по России повысили цены на бензин в США

Аналитики отмечают, что с момента прихода к власти Дональда Трампа, цены на топливо в США только растут. Так, баррель дизеля теперь стоит почти 160 $, он подорожал за год на 10 $. Цена на бензин осталась без изменений, несмотря на падение цен на нефть на 20%.