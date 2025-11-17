Axios: Швейцария добилась снижения пошлин США при помощи подарков Трампу

Известно, что Трамп известен своей любовью к подобным презентам, и многие страны и компании, стремящиеся заручиться его поддержкой, учитывают это в своих дипломатических и экономических стратегиях. Стремление использовать личные предпочтения Дональда Трампа в дипломатических целях не ново: ранее во время визита в Южную Корею его угостили «десертом миротворца» и «тарелкой искренности», а также вручили высшую государственную награду страны и позолоченную копию древней корейской короны. Теперь Швейцария отправила в США делегацию с подарками, надеясь снизить введенные против нее пошлины.