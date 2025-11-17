В Польше поврежден участок железнодорожной линии, ведущей на Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск в своём аккаунте на платформе X сообщил, что находится в постоянном контакте с министром внутренних дел по поводу инцидента на линии Демблин-Варшава. Глава правительства не исключил, что повреждение могло быть результатом диверсии. В настоящее время движение поездов осуществляется по соседнему пути, а на месте работают соответствующие службы, проводящие расследование.