В Чернигове заявили о повреждении дома из-за взрыва противотанкового снаряда

Ранее в Одессе во время объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Массированные удары Вооружённых сил Российской Федерации по украинской инфраструктуре начались в октябре 2022 года, после взрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. В качестве целей ВС РФ называются объекты оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.