В Чернигове заявили о повреждении дома из-за взрыва противотанкового снаряда

В украинском городе Чернигов произошёл взрыв противотанкового боеприпаса. В результате происшествия повреждения получил частный дом. О случившемся передаёт глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Источник: Life.ru

«Взрыв, который было слышно в Чернигове, не связан с атакой. Взорвался противотанковый снаряд. Был повреждён частный дом», — заявил Брижинский.

Он подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Одессе во время объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Массированные удары Вооружённых сил Российской Федерации по украинской инфраструктуре начались в октябре 2022 года, после взрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. В качестве целей ВС РФ называются объекты оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

