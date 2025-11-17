11-летняя спортсменка получила перелом из-за упавших ворот, клуб отрицает вину

11-летняя воспитанница академии «Рубина» получила перелом ноги во время тренировки из-за падения ворот.
Инцидент произошел 22 сентября, когда юных футболисток заставили переносить 60-килограммовые ворота в качестве наказания. Конструкция сорвалась и упала на ногу 11-летней Ксюши, в результате чего у нее диагностирован перелом правой стопы.
Родители девочки утверждают, что клубные врачи не оказали должной помощи, посчитав травму ушибом, а в самом клубе отказались приносить извинения, заявив, что «такое бывает». После безуспешных попыток получить объяснения, родители подали заявление в полицию, передает Telegram-канал «Sport Baza».
В штате Махараштра, Индия, 12-летняя ученица шестого класса скончалась после того, как учительница заставила ее выполнить 100 приседаний за опоздание на урок на 10 минут.