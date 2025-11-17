В Польше повреждена железная дорога на линии, ведущей на Украину

Туск уточнил, что находится в постоянном контакте с министром внутренних дел по поводу разрушенного участка железнодорожных путей на линии Демблин — Варшава. По данным правоохранительных органов, в момент происшествия в поезде находились два пассажира и несколько рабочих. Обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас по данному факту ведётся следствие.