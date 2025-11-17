Ричмонд
Мать убитого в Москве мальчика вывели из подъезда полицейские

В Балашихе Московской области мать мальчика, обезглавленное тело которого было обнаружено ранее в Гольяновском пруду, вывели из подъезда сотрудники полиции. Кадры произошедшего публикует РЕН ТВ.

Женщину вывели из подъезда в сопровождении нескольких сотрудников МВД.

«Женщина вышла из дома в сопровождении полиции, ее посадили в автомобиль», — говорится в сообщении телеканала. К нему приложено соответствующее видео.

Тело шестилетнего мальчика без головы было обнаружено на балконе квартиры в Балашихе. Голову нашли ранее в пруду. При этом бабушка ребенка обращалась в правоохранительные органы, сообщив, что сожитель матери увел мальчика из дома и с тех пор она его не видела. Подозреваемыми в убийстве ребенка являются его мать и ее приятель.