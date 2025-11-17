Мать убитого в Москве мальчика вывели из подъезда полицейские

Тело шестилетнего мальчика без головы было обнаружено на балконе квартиры в Балашихе. Голову нашли ранее в пруду. При этом бабушка ребенка обращалась в правоохранительные органы, сообщив, что сожитель матери увел мальчика из дома и с тех пор она его не видела. Подозреваемыми в убийстве ребенка являются его мать и ее приятель.