Погром в цветочном магазине: полиция Владивостока задержала дебоширку

Основанием для проверки стало происшествие, произошедшее в субботу 15 ноября, когда в цветочный магазин зашла 32-летняя уроженка Дальнегорска, предположительно находившаяся в состоянии опьянения. Сначала она попросила флориста зарядить телефон, затем в торговый зал вошли девушки, с которыми у посетительницы вспыхнул конфликт, быстро переросший в оскорбления в их сторону, а потом и в агрессию в отношении сотрудницы салона.