Погром в цветочном магазине: полиция Владивостока задержала дебоширку

Полиция проводит проверку по факту хулиганских действий женщины в цветочном салоне на Партизанском проспекте во Владивостоке, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю. Материалы по статье 20.1 КоАП РФ об административном правонарушении уже собраны и направлены в суд, при этом отдельно устанавливается степень тяжести телесных повреждений, которые получила сотрудница магазина.
Основанием для проверки стало происшествие, произошедшее в субботу 15 ноября, когда в цветочный магазин зашла 32-летняя уроженка Дальнегорска, предположительно находившаяся в состоянии опьянения. Сначала она попросила флориста зарядить телефон, затем в торговый зал вошли девушки, с которыми у посетительницы вспыхнул конфликт, быстро переросший в оскорбления в их сторону, а потом и в агрессию в отношении сотрудницы салона.
По данным владельца магазина, женщина начала крушить оборудование и витрины, напала на флориста, а затем, когда на место приехала группа быстрого реагирования, разбила глаз одному из сотрудников. Агрессивная посетительница грубо высказывалась в адрес медиков и полицейских, которых вызвали, чтобы урезонить её и прекратить беспорядок.
Сотрудники полиции оперативно прибыли по указанному адресу, задержали 32-летнюю женщину и передали её медицинским работникам.
В новых медиа также появилась информация, что, возможно, это та же гражданка, которую на прошлой неделе уже задерживали за хулиганские выходки в подъезде дома на улице Сабанеева.