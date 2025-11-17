ВС США потопили судно, якобы перевозившее наркотики в Тихом океане

Ранее было объявлено о начале операции «Южное копье» по борьбе с наркокартелями.
Южное командование Вооруженных сил США сообщило об уничтожении судна в восточной части Тихого океана. По утверждению американских военных, судно использовалось для перевозки наркотиков. Операция была проведена в международных водах.
«Объединенная оперативная группа операции “Южное копье” осуществила смертоносный кинетический удар по судну, использовавшемуся террористической организацией. Три наркотеррориста, находившиеся на борту судна, были убиты. Судно перевозило наркотики в восточной части Тихого океана», — говорится в сообщении командования ВС США в соцсети X.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявлял о проведении ВС США операции в акватории Карибского моря, во время которой было атаковано судно. Данное плавсредство якобы использовалось для транспортировки наркотических веществ и находилось в распоряжении «террористической группировки».