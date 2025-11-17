ВС США потопили судно, якобы перевозившее наркотики в Тихом океане

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявлял о проведении ВС США операции в акватории Карибского моря, во время которой было атаковано судно. Данное плавсредство якобы использовалось для транспортировки наркотических веществ и находилось в распоряжении «террористической группировки».