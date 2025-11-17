Стало известно, что погибший в Балашихе мальчик был инвалидом и не мог ходить

Появились новые подробности о трагедии в Балашихе, выяснилось, что двухлетний ребенок, чье обезглавленное тело было обнаружено, страдал от инвалидности и не мог самостоятельно ходить.
По информации Telegram-канала Mash, уход за мальчиком, вероятно, представлял для его матери, Елены Цукановой, серьезные трудности, что, по мнению канала, могло стать причиной убийства.
Кроме того, у женщины есть также девятилетняя дочь, которая посещает школу в Балашихе. Бывший супруг Цукановой, с которым они развелись в июне 2025 года, узнал о произошедшем из новостей.
Ранее сообщалось, что Цуканова, подозреваемая в чудовищном убийстве собственного ребенка в Балашихе, могла находиться в состоянии психоза, спровоцированного употреблением синтетических наркотиков. Сообщается, что помимо этого, женщина проявляла интерес к магии и эзотерике, а также ранее имела проблемы с наркотической зависимостью в Пензе, где ей предписывалось лечение. До этого сообщалось, что основным подозреваемым в деле выступает отчим. Предположительно, убил ребенка он, а мать попыталась скрыть преступление и отнесла голову сына к пруду.