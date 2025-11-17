Стало известно, что погибший в Балашихе мальчик был инвалидом и не мог ходить

Ранее сообщалось, что Цуканова, подозреваемая в чудовищном убийстве собственного ребенка в Балашихе, могла находиться в состоянии психоза, спровоцированного употреблением синтетических наркотиков. Сообщается, что помимо этого, женщина проявляла интерес к магии и эзотерике, а также ранее имела проблемы с наркотической зависимостью в Пензе, где ей предписывалось лечение. До этого сообщалось, что основным подозреваемым в деле выступает отчим. Предположительно, убил ребенка он, а мать попыталась скрыть преступление и отнесла голову сына к пруду.