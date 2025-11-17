Появились подробности по делу об обезглавливании мальчика в Балашихе

В Подмосковье расследуют страшный инцидент с убийством мальчика. Его нашли обезглавленным. Силовикам удалось установить возможных причастных к ЧП. Бабушка убитого мальчика поделилась своей версией произошедшего, пишет РЕН ТВ.
Оказалось, что шестилетний мальчик гостил у нее. Мать мальчика Елена, как стало известно, состоит на учете у психиатра-нарколога. Бабушка убитого заявила, что не верит, что ее дочь могла избавиться от мальчика. Она указала на причастность к делу «девочки Юли». По словам женщины, она жила вместе с Еленой и могла совершить преступление.
Известно, что мать мальчика работала в Подмосковье сначала продавцом, затем курьером. Она задолжала микрофинансовым конторам и банкам около 85 тысяч рублей.
По сведениям KP.RU, голову мальчика обнаружили в свертке в столичном районе Гольяново. Предварительное заключение криминалистов показало, что возраст убитого в диапазоне от 7 до 10 лет. Преступление совершено более суток назад, вероятно — в ночь с пятницы на субботу.