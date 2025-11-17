Ричмонд
Welt: коррупционный скандал сорвал план Зеленского по мобилизации

Коррупционный скандал на Украине помешал планам ее президента Владимира Зеленского снизить призывной возраст в стране. Он опасается стать еще более непопулярным политиком. Об этом сообщает корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

Коррупционный скандал помешал очередной волне призыва на Украине.

«Зеленский теперь не хочет снижать призывной возраст. Во-первых, закон очень непопулярен среди населения Украины. Во-вторых — здесь сейчас бушует новый коррупционный скандал», — сообщает немецкий журналист.

Ваннер также добавил, что ВСУ испытывают проблемы с пополнением личного состава и случаями массового дезертирства украинцев. Ранее сообщалось, что моральный дух боевиков стал таким же низким, как в начале СВО.