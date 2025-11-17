Трамп анонсировал санкции против любого, кто сотрудничает с Россией

Трамп пригрозил миру новыми санкциями.
Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке законопроекта, который введет жесткие санкции против любых стран, ведущих бизнес с Россией. Об этом американский лидер сообщил журналистам во время пресс-конференции.
«Они (конгресс) принимают законопроект… который обложит очень жесткими санкциями любую страну, ведущую бизнес с Россией», — заявил президент США.
Законопроект, о котором идет речь, пока не принят. Заявление Трампа свидетельствует о возможном ужесточении внешнеполитического курса США в отношении России и ее экономических партнеров.
Ранее президент США высказывал мнение о нецелесообразности введения дополнительных санкций против России. При этом в Сенате готовятся к рассмотрению три законопроекта, направленные на усиление давления на РФ, включая признание ее государством-спонсором терроризма.