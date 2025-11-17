Полиция отреагировала на рассылку о «готовящемся преступлении» в школах Актобе

В социальных сетях распространяется ложная информация о готовящемся преступлении в школах Актобе. Департамент полиции начал досудебное расследование за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших эту информацию.
Полиция заверила, что подозреваемые будут установлены и привлечены к ответственности. Особое внимание уделено безопасности в учебных заведениях, включая видеонаблюдение и увеличение нарядов полиции вблизи школ. Гражданам рекомендуется не поддаваться на провокации.