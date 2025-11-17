Guardian: Зеленский находится под давлением перед визитом в ЕС из-за коррупции

Зеленский отправится во Францию и Испанию для подписания соглашений.
Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе отправится во Францию и Испанию для подписания соглашений о военной помощи. Как пишет Guardian, во время визитов он будет находиться под давлением из-за необходимости доказать серьезность намерений по борьбе с коррупцией.
«Зеленский находится под давлением, которое требует от него доказать европейским союзникам серьезность своих намерений бороться с коррупцией», — сказано в сообщении издания. Отмечается, что это необходимо для продвижения процесса интеграции Украины в Евросоюз.
Визиты в Францию и Испанию имеют большое значение для Украины, так как соглашения о военной помощи могут укрепить обороноспособность страны и поддержать ее в текущем конфликте. В то же время успех этих переговоров во многом будет зависеть от того, насколько убедительными окажутся аргументы Зеленского относительно борьбы с коррупцией.