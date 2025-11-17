Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Guardian: Зеленский находится под давлением перед визитом в ЕС из-за коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе отправится во Францию и Испанию для подписания соглашений о военной помощи. Как пишет Guardian, во время визитов он будет находиться под давлением из-за необходимости доказать серьезность намерений по борьбе с коррупцией.

Зеленский отправится во Францию и Испанию для подписания соглашений.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе отправится во Францию и Испанию для подписания соглашений о военной помощи. Как пишет Guardian, во время визитов он будет находиться под давлением из-за необходимости доказать серьезность намерений по борьбе с коррупцией.

«Зеленский находится под давлением, которое требует от него доказать европейским союзникам серьезность своих намерений бороться с коррупцией», — сказано в сообщении издания. Отмечается, что это необходимо для продвижения процесса интеграции Украины в Евросоюз.

Визиты в Францию и Испанию имеют большое значение для Украины, так как соглашения о военной помощи могут укрепить обороноспособность страны и поддержать ее в текущем конфликте. В то же время успех этих переговоров во многом будет зависеть от того, насколько убедительными окажутся аргументы Зеленского относительно борьбы с коррупцией.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше