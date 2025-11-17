Ричмонд
Убийство девочки в Акмолинской области: в полиции показали видео с подозреваемым и сделали заявление

Департамент полиции Акмолинской области опубликовал видео с подозреваемым в убийстве 14-летней девочки и выступил с заявлением, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Источник: Nur.kz

Подозреваемого задержали менее чем за сутки после совершения преступления. Мужчина пытался скрыться, но был оперативно разыскан и задержан. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Проводятся дальнейшие следственные мероприятия. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции.

Полиция подчеркивает: подозреваемый понесет наказание по всей строгости закона. Насилие в отношении несовершеннолетних будет пресекаться максимально жестко, без каких-либо исключений.