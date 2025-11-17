У берегов Камчатки за сутки произошло восемь афтершоков

По данным спасателей, зафиксированные афтершоки являются следствием сейсмособытия, произошедшего 30 июля. Один из афтершоков был ощутим в населённых пунктах региона.
«За сутки зарегистрировано 8 афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков — от 3,5 до 5,0. В населённых пунктах ощущался один из них», — сообщили в Telegram-канале представители ведомства.
Ранее камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщал о землетрясении магнитудой 5,0 у берегов Камчатки. Эпицентр землетрясения находился в 113 км от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания составила 20 км.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.