У берегов Камчатки за сутки произошло восемь афтершоков

В течение последних суток у берегов Камчатки было зарегистрировано восемь афтершоков, самым мощным из которых стал толчок магнитудой до 5,0. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Источник: Life.ru

По данным спасателей, зафиксированные афтершоки являются следствием сейсмособытия, произошедшего 30 июля. Один из афтершоков был ощутим в населённых пунктах региона.

«За сутки зарегистрировано 8 афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков — от 3,5 до 5,0. В населённых пунктах ощущался один из них», — сообщили в Telegram-канале представители ведомства.

Ранее камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщал о землетрясении магнитудой 5,0 у берегов Камчатки. Эпицентр землетрясения находился в 113 км от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания составила 20 км.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

