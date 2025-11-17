Ричмонд
В Новосибирске предупредили о фальшивых сайтах для покупки билетов

Транспортная полиция Сибири предупредила жителей о рисках при покупке билетов онлайн.

Источник: Philipp Katzenberger/CC0

Злоумышленники создают поддельные сайты, чтобы получить данные банковских карт.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мошенники копируют интерфейсы банков и сайтов транспортных компаний, пытаясь завладеть номерами карт, PIN-кодами и другой конфиденциальной информацией.

Полиция советует пользоваться только официальными ресурсами перевозчиков или проверенных агентств. Следует остерегаться сайтов с подозрительно низкими ценами и «выгодными» акциями.

Перед оплатой билета рекомендуется уточнить наличие рейса и билетов напрямую у транспортной компании — это поможет защититься от кибермошенников.