В Новосибирске предупредили о фальшивых сайтах для покупки билетов

Злоумышленники создают поддельные сайты, чтобы получить данные банковских карт.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, мошенники копируют интерфейсы банков и сайтов транспортных компаний, пытаясь завладеть номерами карт, PIN-кодами и другой конфиденциальной информацией.
Полиция советует пользоваться только официальными ресурсами перевозчиков или проверенных агентств. Следует остерегаться сайтов с подозрительно низкими ценами и «выгодными» акциями.
Перед оплатой билета рекомендуется уточнить наличие рейса и билетов напрямую у транспортной компании — это поможет защититься от кибермошенников.