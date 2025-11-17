Ричмонд
«Прогнозов нет»: большая часть Донецка и Горловки остались без света

Донецк и Горловка в Донецкой области столкнулись с масштабными перебоями в электроснабжении. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Большая часть Донецка, за исключением восточных районов, оказалась обесточена. Приходько также сообщил, что город полностью обесточен, и на данный момент прогнозы по восстановлению подачи электричества отсутствуют. Детали инцидента уточняются.

— Город обесточен. Прогнозов нет, — говорится в сообщении.

8 ноября стало известно, что свыше 20 тысяч жителей Белгородской области остались без электричества после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, жители Киева столкнулись с серьезными проблемами с электричеством из-за повреждения теплоэлектростанций — Змиевской в Харьковской области и Трипольской в Киевской. Они живут без стабильной подачи тока по 14−16 часов в день.